Veja as previsões do horóscopo para hoje em cada signo do zodíaco. Foto:Freepik

Sol em Áries traz energia extra para o trabalho e os relacionamentos neste dia 20 de março

A sexta-feira (20) chega com vibrações intensas para todos os signos do zodíaco. Com a influência do Sol em Áries, o dia promete ser marcado por coragem, disposição e novas oportunidades, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal.

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Previsões detalhadas para cada signo

Áries A sexta-feira chega com energia para buscar sonhos! O Sol traz força extra para focar no que importa, enquanto sua confiança abre portas no amor. Renove suas paixões.

  • Cor: Magenta | Palpites: 19, 25, 36

Touro O astral pede reflexão. No trabalho, realize tarefas independentes para avançar. No amor, mantenha o mistério para apimentar a relação e evite o isolamento.

  • Cor: Cinza | Palpites: 11, 36, 45

Gêmeos Dia de boas vibrações e novas aventuras. Fortaleça amizades e coloque ideias em prática. No amor, o companheirismo está em alta com ajuda de amigos.

  • Cor: Preto | Palpites: 51, 22, 42

Câncer Alta energia profissional e social. O momento é ideal para melhorar sua imagem e finalizar tarefas. No relacionamento, há boas chances de planejar o futuro.

  • Cor: Goiaba | Palpites: 57, 03, 21

Leão Clima recheado de boas energias para explorar novas ideias e aprender. A interação no trabalho flui com facilidade. No amor, seu charme pode atrair alguém distante.

  • Cor: Azul-claro | Palpites: 32, 33, 15

Virgem Dia movimentado para encerrar ciclos e realizar mudanças. Revise tarefas profissionais. Na vida afetiva, a paixão traz momentos intensos e entusiasmo.

  • Cor: Violeta | Palpites: 06, 26, 33

Libra Valorize a companhia de quem ama. No trabalho, as parcerias ajudam a alcançar resultados melhores. Aproveite para fortalecer laços e compartilhar momentos.

  • Cor: Rosa | Palpites: 61, 38, 52

Escorpião O Sol em Áries incentiva cuidados com a saúde e foco nas tarefas diárias. No amor, a paquera tem potencial e o relacionamento tende a se fortalecer.

  • Cor: Verde | Palpites: 53, 08, 24

Sagitário Sorte, criatividade e charme em alta. O momento facilita conexões profissionais e intensifica o romantismo na vida a dois. Aproveite para conquistar.

  • Cor: Marrom | Palpites: 08, 42, 24

Capricórnio Dê atenção à família e ao passado. Sucesso garantido em negócios familiares. Programas caseiros fortalecem o amor, mas tenha cuidado com o ciúme.

  • Cor: Verde | Palpites: 42, 31, 51

Aquário Ideal para expressar ideias e brilhar no trabalho. Socialize e conheça pessoas novas. No amor, uma paquera surpresa pode trazer muita descontração.

  • Cor: Verde-esmeralda | Palpites: 33, 42, 06

Peixes Novidades financeiras e chances de bônus ou promoções no trabalho. Foque no essencial e fortaleça seu relacionamento com base na confiança mútua.

  • Cor: Vermelho | Palpites: 46, 36, 34

Com informações do astrólogo João Bidu.

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