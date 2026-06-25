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Frente fria e massa de ar frio mantêm as temperaturas baixas em Rio Claro e região

De acordo com o IPMet, a frente fria permanece posicionada no litoral da Região Sudeste, entre São Paulo e Rio de Janeiro, causando muita nebulosidade e favorecendo áreas de chuvas isoladas. Este fenômeno afeta principalmente as regiões norte, nordeste, centro e leste do estado paulista.

Na retaguarda deste sistema, a entrada de uma massa de ar frio, associada a um sistema de alta pressão pós-frontal, mantém as temperaturas baixas em todo o município de Rio Claro.

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Monitoramento meteorológico local

Conforme dados fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro), a temperatura mínima registrada hoje, no campus da Unesp, foi de 11,2°C. A máxima prevista para o decorrer desta quinta-feira em Rio Claro é de 17°C.