Concessionária Eixo SP assume nesta quinta-feira (4) a operação do Lote Pipa, entre Piracicaba e Panorama, com a promessa de oferecer tarifas de pedágio 23% mais baratas. Foto: Divulgação

A Eixo SP Concessionária de Rodovias dá início nesta quinta-feira, dia 4 de junho, à operação do Lote PiPa (Piracicaba Panorama). O contrato assinado com o governo paulista prevê a administração do trecho de 1.273 quilômetros de rodovias por 30 anos, período em que serão investidos R$ 14 bilhões em obras de ampliação, conservação, além da modernização de serviços ao usuário e redução na tarifa de pedágio.

A malha é formada por 12 rodovias que passam por municípios desde Rio Claro, na região central, até Panorama, no extremo oeste, na divisa com o Estado do Mato Grosso do Sul. A Eixo SP assume o trecho de 218 quilômetros das rodovias SP 310 – Washington Luís e da SP 225 – Engenheiro Paulo Nilo Romano, entre as cidades de São Carlos e Rio Claro, e de Itirapina a Bauru, que estavam sob gestão de outro grupo de concessionárias.

O segundo segmento, administrado até então pelo DER – Departamento de Estradas de Rodagem, tem mais de 900 quilômetros de pistas: SP 284 – rodovias Homero Severo Lins e Prefeito José Gigliardi; SP 293 – Lourenço Lozano; SP 294 – Comandante João Ribeiro de Barros; SP 331 – Deputado Victor Maeda; SP 425 – Assis Chateaubriand; SP 261 – Osni Mateus; SP 304 – Geraldo de Barros; SP 308 – Rodovia Hermínio Petrim; SP 197 – Dr. Américo Piva e SP 191 – Wilson Finardi, ligando municípios das regiões de Bauru, Marília e Presidente Prudente.

Tarifa reduzida

A tarifa quilométrica nas praças de pedágio de Rio Claro e Itirapina, na Washington Luís; e de Brotas, Dois Córregos e Jaú (SP 225) está 23% menor em relação à praticada no contrato de concessão anterior deste trecho.

Os motoristas que utilizam as pistas automáticas com as tags de operadoras também têm o desconto percentual. Outra novidade no programa de concessões do governo paulista, e no país, é que a Eixo SP é a primeira Concessionária a adotar o Desconto de Usuário Frequente (DUF), que beneficia os motoristas que utilizam o trecho rodoviário com mais frequência, principalmente moradores de pequenas cidades que usam as rodovias para acessar a rede de comércio e serviços de municípios vizinhos.