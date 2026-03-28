O Governo de São Paulo entregou nessa terça-feira (24), durante o evento São Paulo Mais Seguro, na capital, novas viaturas, equipamentos e armamentos para as forças de segurança do estado. O investimento, de R$ 161,5 milhões, contempla as polícias Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros e corresponde à primeira etapa de aportes na segurança pública em 2026.

Durante o evento, o governador Tarcísio de Freitas também anunciou mais entregas que serão realizadas ao longo dos próximos meses. “Serão R$ 173 milhões em novas viaturas, sendo 870 para a Polícia Militar e 286 para a Polícia Civil. Estamos fazendo essa entrega no dia de hoje, com 258 viaturas, mas vamos entregar mais em abril e continuaremos nessa sequência, um pouco, a reboque do calendário de entrega das fabricantes. No final, estamos falando de 1.173 novas viaturas que serão entregues nos próximos meses e o investimento de R$ 222 milhões em armamento e equipamentos”, afirmou.

Neste pacote de entregas, a Polícia Militar foi contemplada com 231 viaturas. São 40 motocicletas, 190 veículos, entre SUVs e caminhonetes – sendo cinco destinados ao Canil e 50 ao patrulhamento rural -, além de um barco para o Comando de Operações Especiais (COE). A PM também recebeu 15 mil coletes balísticos. Para a cidade de Rio Claro, a Polícia Ambiental receberá uma viatura.

Já o Corpo de Bombeiros recebeu 27 viaturas, entre 11 Unidades de Transporte (UT), 10 Auto Bomba Salvamento e Resgate (ABSR), cinco Auto Bomba Salvamento (ABS) e um ônibus. Ainda houve a entrega de 715 Equipamentos de Proteção Respiratória (EPR) aos bombeiros para reforçar a segurança em ocorrências de alto risco, como em incêndios e resgates. Para a Polícia Civil, são 1,5 mil pistolas da marca Glock distribuídas aos agentes.