A Polícia Civil de São Paulo, por meio do 10º Distrito Policial de Rio Claro, identificou o suspeito de estelionato cometido em um comércio do Centro da cidade no último dia 10. Segundo o boletim de ocorrência, o homem se passou por corretor de seguros e convenceu a gerente a entregar R$ 650.

A ação foi registrada pelas câmeras de segurança, o que permitiu a rápida identificação do investigado. De acordo com a polícia, ele possui diversas passagens por estelionato em outras cidades da região, reforçando a suspeita de reincidência. O caso foi encaminhado à autoridade competente, que deve adotar as medidas legais cabíveis. A Polícia Civil mantém a atuação para garantir a segurança e esclarecer crimes semelhantes.