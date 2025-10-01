Na manhã da última segunda-feira (29), por volta das 07h00, equipes da Guarda Civil Municipal foram acionadas à UPA, onde uma mulher relatou ter sido agredida com socos e chutes pelo ex-companheiro, que portava uma faca de grande porte, sendo a ação interrompida apenas pela chegada de um veículo que impediu que a vítima fosse ferida; ela ainda informou que o suspeito ameaçou seu pai com a mesma arma e colidiu sua motocicleta contra o portão da residência, ressaltando que é assistida pela equipe Maria da Penha e possui medida protetiva em vigor

Após receber atendimento médico, a vítima foi encaminhada à Delegacia de Defesa da Mulher, momento em que o suspeito chegou ao local com sua motocicleta e teve voz de prisão imediatamente decretada, mas tentou fugir arrancando bruscamente, sendo detido após breve acompanhamento na esquina da Avenida da Saudade com a Rua 12; a prisão foi ratificada pela autoridade policial, permanecendo o homem à disposição da Justiça, e a Guarda Civil Municipal reforça a importância do atendimento às vítimas de violência doméstica e orienta a população a solicitar auxílio pelos canais 153 ou 0800-771-1532.