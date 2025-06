Super Férias do Sesi de Rio Claro já está com inscrições abertas

Crianças de 4 a 12 anos terão esportes, brincadeiras aquáticas e oficinas culturais de 01 a 25/07. Inscrições começam hoje (11/06) no CAT da Av. M-29, 411

O Super Férias do SESI Rio Claro retorna com uma programação que une diversão, aprendizado e cidadania. Nesta edição, as atividades abordarão conceitos de sustentabilidade e cidadania, incentivando crianças e adolescentes a compreenderem a importância de cuidar do planeta desde cedo. As inscrições começam hoje (11) e podem ser feitas na secretaria do CAT, que fica na avenida M 29, 411, bairro Jardim Floridiana.

A iniciativa é uma excelente opção para ocupar o tempo livre no recesso escolar, oferecendo atividades práticas e lúdicas que promovem o bem-estar físico, mental e social. Os participantes poderão praticar esportes, aprender novos conceitos, fazer amigos e se divertir em um ambiente seguro e acolhedor, com monitores especializados.

A programação inclui atividades para crianças e adolescentes de 4 a 12 anos, contando com uma estrutura completa, como piscinas, quadras, campos e áreas livres, em quatro semanas: de 01/07 até 04/07, de 07/07 até 11/07, de 14/07 até 18/07 e de 21/07 até 25/07, sempre das 13h às 17h. O Super Férias está recheado de novidades, com muitos esportes, brincadeiras com água, atividades e oficinas culturais e contação de histórias. Além disso, os preços são acessíveis e flexíveis, e podem ser consultados na própria unidade.

“O Super Férias é uma oportunidade de oferecer momentos de lazer com propósito, estimulando o desenvolvimento físico, mental e social dos participantes”, afirma Jader Serni, Gerente Regional do CAT Sesi Piracicaba.