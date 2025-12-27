Imagem ilustrativa

O sábado (27) em Rio Claro será marcado por sol entre muitas nuvens, com previsão de pancadas de chuva à tarde e possibilidade de precipitações mais intensas à noite. A chance de chuva é de 74%, com volume estimado em 10,6 milímetros. As temperaturas seguem elevadas, variando entre 22°C e 35°C, enquanto a umidade relativa do ar deve oscilar de 27% a 94%.

No domingo (28), o sol volta a aparecer entre nuvens, com ocorrência de chuvas rápidas ao longo do dia e também à noite. A probabilidade sobe para 82%, porém com menor volume acumulado, estimado em 7,6 milímetros. Os termômetros devem marcar entre 21°C e 34°C, e a umidade relativa do ar varia de 52% a 100%, conforme informações do portal Climatempo.