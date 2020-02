Sobe para 38 o número de casos de dengue em Rio Claro

Boletim da Vigilância Epidemiológica divulgado na sexta-feira (31) aponta 38 casos registrados da doença em Rio Claro desde o início do ano.

“Voltamos a pedir o apoio à comunidade na guerra contra o Aedes”, destaca o gerente do Centro de Controle de Zoonoses, Diego Reis. Muitos criadouros têm sido encontrados nas residências. “Medidas preventivas devem ser adotadas pela população, especialmente o descarte correto de materiais”, prossegue, lembrando que o mosquito também transmite chikungunya, zika vírus e febre amarela.

O mais recente índice de densidade larvária do município, que chegou a 1.9, coloca Rio Claro em estado de alerta com relação ao Aedes aegypti. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 80% dos criadouros do mosquito estão dentro de imóveis habitados.