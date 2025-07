Cadela idosa exige cuidados 24 horas por dia após ferimentos e conta no veterinário já se aproxima de R$ 10 mil; pagamento ainda não foi efetuado por tutor dos cães que realizaram o ataque

Em casa, na Vila Indaiá, o casal Lucca Poliandri e Bruna Gomes, viu a rotina mudar bruscamente desde o dia 18 de junho. Eles se revezam 24 horas em cuidados com a cachorrinha Jurema que foi violentamente atacada por pitbulls soltos na rua.

“Neste dia estávamos indo levar a Jurema para uma consulta no veterinário. Ela é uma cachorra idosa, cega e diabética. Seguíamos com ela na coleira até que nas imediações da Avenida 24-A com a Rua 8-A fomos surpreendidos por dois pitbulls soltos na rua que em uma fração de segundos avançaram em direção a Jurema”, conta Lucca.

Um dos cachorros atacou Jurema pela frente e outro por trás. O desespero tomou conta do casal: “Quando eu dei por mim era sangue para todo lado. Nossa reação foi tentar tirar os pitbulls de perto dela sem medir consequências. Nos arriscamos fazendo manobras com a coleira, com as mãos e na confusão recebemos ajuda de pessoas que tinham comércio perto e até mesmo uns pedreiros. Um dos pitbulls foi contido e o outro seguiu pelo bairro até ser contido também”, afirma Bruna.

A cachorrinha Jurema deu entrada no veterinário em estado grave e sem garantia de que iria sobreviver. Ela teve a perna quebrada e tinha vários ferimentos pelo rosto e corpo: “Para nossa surpresa quando chegamos na clínica com ela já haviam outros dois cães também feridos que haviam sido atacados pelos mesmos cachorros. O caso da Jurema foi o mais grave. Precisou colocar uma placa na perna entre outros procedimentos. Logo o tutor chegou no local e se comprometeu a assumir todos os custos, inclusive acertando diretamente com o veterinário. Essa conta está bem alta, quase em R$ 10 mil e a gente espera que ele honre com a palavra e realmente realize o pagamento das despesas, fato que até agora não aconteceu. Tudo isso gerou um impacto muito negativo em nossas vidas. Jurema precisa de cuidados 24 horas por dias. Nos revezamos e ela não pode ficar sozinha. Sem contar o trauma que sofremos com tudo isso também. Uma cena muito violenta, ainda estamos em choque”, finaliza Lucca.

A situação vivenciada por Lucca e Bruna não foi a única ocasionada pelos animais, que dias depois voltaram a ficar soltos na rua e desta vez atacaram munícipes. A PM precisou ser acionada e teve que conter os animais com arma de choque. Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan News, Diego Reis que é assessor administrativo do Canil Municipal falou sobre os fatos: “Na primeira ocorrência a equipe do Canil foi até o local e conseguiu chegar até o imóvel onde esses pitbulls residem. O tutor foi abordado e ele foi até um tanto quanto hostil quando nós perguntamos dos cães. Foi quando ele foi até os fundos e percebeu que eles haviam escapado por conta de um muro que havia caído. O auxiliamos porém houve uma reincidência onde esses animais escaparam novamente. A casa não comporta animais desse porte. Ele já foi orientado a adotar medidas. Caso não resolva isso ele vai sofrer sanções e pode perder até mesmo a posse dos cães”, pontua Diego.