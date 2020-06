Com várias atividades comerciais em Rio Claro retornando às atividades que estavam suspensas devido à pandemia do coronavírus, o shopping Rio Claro também volta a abrir as portas nos próximos dias. Após reunião com o prefeito João Teixeira Junior e equipe de governo da prefeitura, o shopping voltará a receber o público no próximo dia 8, uma segunda-feira. “Trata-se de um importante pólo comercial da cidade, que mobiliza comércio e grande público e, embora ainda não seja possível a retomada plena do funcionamento, será um importante marco da retomada da economia em nossa cidade”, comenta o prefeito Juninho.

Neste primeiro momento, o shopping Rio Claro vai abrir, a partir do dia 8, das 15 às 19 horas, todos os dias da semana. Por enquanto, permanecem fechados a praça de alimentação, o Poupatempo e a academia e cinema instalados no shopping.

O gerente-geral do shopping Rio Claro, Everton Rondini, explica que todas as providências estão sendo tomadas para reduzir risco de contágio no retorno às atividades. “Haverá álcool em gel para os clientes, faremos higienização com bactericida, teremos sinalização de distanciamento, proteção acrílica entre os caixas eletrônicos, alternância de boxes nos banheiros e faremos testes do Covid-19 em todos os funcionários do shopping que, assim como os colaboradores e gerentes das lojas aqui instaladas, deverão usar máscaras”, enumera. “Temos expectativa para as próximas fases de flexibilização da quarentena definidas pelo governo do estado e esperamos retomar o funcionamento integral do shopping o quanto antes”, acrescenta.