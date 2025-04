O Shopping Rio Claro está no clima da Páscoa e neste fim de semana tem programação especial gratuita para as crianças.

As atividades iniciaram na quinta-feira, com a presença do coelhinho da Páscoa no Shopping, quando as famílias puderam fazer fotos com o ilustre personagem das 17h às 19h, próximo ao cinema.

Em parceria com a Brincares, no sábado e domingo, dias 19 e 20, acontece em quatro sessões, às 14h, 15h, 16h e 17h, a Oficina de Ovinhos Gourmet. Esta é uma oportunidade deliciosa das crianças aprenderem a fazer ovos de Páscoa, além de brincarem e socializarem.

“As atividades que programamos para a celebração da Páscoa permitem às crianças brincarem e ao mesmo aprenderem algo novo”, afirma Bárbara Crocco, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro, convidando as famílias para aproveitarem as opções de lazer e entretenimento do centro de compras, que estará aberto durante todo o feriado prolongado da Páscoa e Tiradentes.

Oficina de Ovinhos Gourmet

Dias: 19 e 20 de abril

Horário: sessões às 14h, 15h, 16h e 17h

Inscrições: no local, antes do início das atividades

Atividades gratuitas

Horário de funcionamento

19 de abril | Sábado

Lojas de Alimentação, Entretenimento e Lazer: das 11h às 22h

Demais lojas: das 10h às 22h

20 de abril (domingo) | Páscoa

Lojas de Alimentação, Entretenimento e Lazer: das 11h às 22h

Demais lojas: das 13h às 19h

21 de abril (segunda) | Tiradentes

Lojas de Alimentação, Entretenimento e Lazer: das 11h às 22h

Demais lojas: das 13h às 19h