Projeto transforma sobras de alimentos em adubo orgânico. Foto: Divulgação/Shopping Rio Claro

Iniciativas de ESG do Shopping Rio Claro transformam resíduos orgânicos em adubo e promovem o cultivo de hortaliças para os colaboradores do empreendimento

O Shopping Rio Claro vem ampliando suas iniciativas de ESG (ambiental, social e governança) por meio de projetos sustentáveis implantados pelos próprios colaboradores. Administrado pelo Grupo AD, o centro de compras destaca-se pelo Projeto Recicla, voltado ao reaproveitamento de resíduos orgânicos, e por uma horta instalada no telhado do prédio.

Inaugurado em junho de 2023, o Projeto Recicla é uma iniciativa do empreendimento para transformar sobras de alimentos da Praça de Alimentação em adubo orgânico. Esse material é utilizado nos jardins do próprio Shopping Rio Claro e também distribuído gratuitamente para os clientes. O espaço funciona ao lado da Casa do Celular e serve como ponto de coleta para pilhas, baterias, tampinhas plásticas e eletrônicos.

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Horta no telhado e o compromisso sustentável do Shopping Rio Claro

Como extensão das atividades ambientais e sob a supervisão da Coordenação de Operações, o Shopping Rio Claro implantou uma horta no telhado. No local, são cultivadas hortaliças que aproveitam um espaço antes ocioso. A ação reforça o compromisso do centro de compras com a sustentabilidade e o bem-estar da equipe interna.

Os alimentos colhidos na horta são distribuídos semanalmente aos colaboradores. “As entregas são realizadas semanalmente, permitindo que os colaboradores levem as hortaliças para casa, ampliando o impacto positivo da iniciativa”, destaca Amanda Melo, Coordenadora de Operações do Shopping Rio Claro e gestora do Projeto Recicla.

A iniciativa garante o descarte ambientalmente correto de materiais e promove a conscientização ecológica entre frequentadores e funcionários do centro de compras.