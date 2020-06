O Shopping Rio Claro e a sua administradora AD Shopping promovem, no dia 11 de junho, uma live com Marco Luque às 20h30, que promete combinar entretenimento e ação social para levantar doações para o projeto Mesa Brasil do Sesc. O artista, que conta com personagens consagrados em seu repertório como Jackson Five, o motoboy paulistano, e Mary Help, levará para a noite o alto-astral e otimismo de Mustafary, um vegetariano irônico e controverso.

A iniciativa que vem para trazer um pouco de alegria e boas gargalhadas, também mobilizará os participantes para doações, por meio de um QR Code para o Mesa Brasil, rede nacional de banco de alimentos do Sesc, que já distribuiu em todo País mais de 5,4 mil toneladas de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade.

Embalado pela boa energia de Mustafary e o seu amor pelo Serumaninho, Marco Luque promete garantir bons momentos de alegria e descontração em sua apresentação. A live será transmitida a partir das 20h30 horas na página do Facebook do Shopping Rio Claro: facebook.com/ShoppingRioClaro.

Serviço:

Shopping Rio Claro – Live com Marco Luque

Quando: 11 de junho

Horário: 20h30

Onde: facebook.com/ShoppingRioClaro

Shopping Rio Claro

Com 65 mil m² de área construída, o Shopping Rio Claro é o empreendimento comercial que disponibiliza o maior mix de marcas na macrorregião de Rio Claro, reunindo em um só local uma grande diversidade de lojas e serviços.

O Shopping Rio Claro possui mais de cem operações, sendo cinco lojas-âncora (Marisa, C&A, Lojas Americanas, Renner e Academia SelfIt), três megalojas (Ri Happy, Polo Wear e Lojas 01 a 99), três semiâncoras (Kalunga, Centauro e Di Gaspi), Praça de Alimentação com operações de fast food e restaurantes, além de casa lotérica, casa de câmbio, Poupatempo e Arcoplex – com cinco salas de cinema.

Localizado em uma área privilegiada, o mall é um importante local de compras, lazer e entretenimento para adultos e crianças da cidade e região, oferecendo excelentes opções de compras, segurança e estacionamento.