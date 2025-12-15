A partir de 18 de dezembro, as lojas do Shopping Rio Claro estarão com o horário especial que antecede o Natal e terão horário de funcionamento ampliado para que os clientes possam fazer suas compras com mais comodidade.

“O horário estendido é uma facilidade para as famílias porque elas têm mais tempo para fazer suas compras escolher os presentes com tranquilidade, além de aproveitarem as opções de alimentação e de entretenimento, como a nossa tradicional Cantata de Natal, que acontece até o dia 20. Esta é a época do ano em que as pessoas desejam compartilhar momentos especiais, e o Shopping tem tudo o que os clientes procuram para curtir com a família e os amigos”, destaca Ilson Dutra, Gerente Geral do Shopping Rio Claro.

Além dessas vantagens, o Shopping está com a Campanha de Natal que acontece até 4 de janeiro e irá sortear uma viagem no valor de R$ 10.000,00, com destino escolhido pelo sorteado, e também está presenteando os clientes com 1 brinde por CPF nas compras a partir de R$ 250,00, mediante apresentação das notas fiscais.

Para participar do sorteio do vale-viagem, basta acumular R$ 250,00 em compras identificadas com o CPF do participante nas lojas e quiosques aderentes. Com isso, o cliente recebe 1 número da sorte para participar do sorteio. Vale lembrar que as compras realizadas de segunda a quinta-feira valem números da sorte em dobro, aumentando ainda mais as chances de ganhar o vale-viagem.

O cadastro das notas pode ser feito pelo site promocao.shoppingrioclaro.com.br ou na loja oficial da campanha, localizada ao lado da Melissa.

SERVIÇO

Horário especial de fim de ano

18, 19, 20, 22 e 23 de dezembro: das 10h às 23h

21 de dezembro: das 10h às 22h

24 de dezembro: das 10h às 18h

25 de dezembro: fechado

26, 27, 29 e 30 de dezembro: das 10h às 22h

28 de dezembro: das 13h às 19h

31 de dezembro: das 10h às 16h

1º de janeiro de 2026: fechado

2 de janeiro de 2026: das 10h às 22h

Campanha de Natal “Compre, Ganhe e Concorra”

Período: de 25 de novembro a 4 de janeiro de 2026

Horário de atendimento na loja oficial da campanha, localizada ao lado da Melissa: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 19h

Consulte as lojas participantes e regulamento completo no site www.shoppingrioclaro.com.br

Programação da Cantata de Natal

Local: Praça de Alimentação do Shopping Rio Claro

17/12, às 19h: Casa da Música

17/12, às 20h: Orquestra da Guarda Mirim

18/12, às 20h: Guarda Mirim

19/12, às 19h: Coral CPP Rio Claro

19/12, às 20h: Grupo vocal Musicaliz

20/12, às 19h: Coral LIVRES

Horário do Papai Noel no Shopping Rio Claro

Período: até 24 de dezembro

Horário: de terça a sábado, das 14h às 22h; aos domingos e feriados, das 13h às 19h; dia 24 de dezembro, das 13h às 18h

Local: Praça de Eventos do Shopping Rio Claro