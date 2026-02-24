Boletim policial destaca ações da Polícia Militar e Guarda Civil com prisões em flagrante, recuperação de veículo e captura de procurados em Rio Claro e região

O setor policial em Rio Claro teve um final de semana e início de segunda-feira movimentados, com diversas ocorrências de destaque registradas pelas forças de segurança. Entre os casos, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal efetuaram prisões por tráfico de drogas, furtos e porte ilegal de arma de fogo.

Tráfico de drogas e apreensões no setor policial

No bairro Orestes Giovanni, uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a prender um homem em flagrante por tráfico de drogas no sábado. Com o auxílio do Canil, foram localizadas porções de maconha, pasta base de cocaína e pés da planta em uma área de mata. O suspeito já possuía antecedentes criminais.

Ainda no sábado, a Guarda Civil Municipal deteve um adolescente no Jardim Nova Rio Claro. Após tentativa de fuga, os agentes encontraram com o jovem centenas de porções de maconha, crack e cocaína. O menor foi liberado aos responsáveis após o registro do ato infracional.

Furtos e recuperação de veículos

Uma motocicleta furtada no dia 20 foi recuperada pela PM no Jardim Panorama. Dois suspeitos fugiram para uma área de mata ao avistarem a viatura, abandonando o veículo no cruzamento. A moto foi apresentada no Plantão Policial para restituição ao dono.

Na Vila Paulista, um homem foi preso em flagrante após furtar um celular de dentro de um carro estacionado. O suspeito, que já tem passagens por furto e ameaça, reagiu à abordagem e precisou ser algemado antes de ser conduzido à delegacia.

Porte de armas e capturas de procurados

O setor policial também registrou a apreensão de armas de fogo. Na rodovia Washington Luís (SP-310), um motorista foi preso com um revólver calibre 38 sob o banco do carro. Em Araras, no Jardim Rosana, um homem foi detido após agredir a esposa e fugir com um arsenal que incluía pistolas, carabinas e uma espingarda.

Além disso, dois homens foram capturados em Rio Claro por estarem em débito com a Justiça. Um deles, evadido do sistema prisional, foi localizado na Vila São Miguel. O outro, com mandado de prisão por tráfico de drogas válido até 2028, foi detido no Jardim Novo.