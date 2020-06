A BRK Ambiental, responsável pelos serviços de esgoto em Rio Claro, realiza neste domingo, dia 21, uma programação especial de trabalho para instalar novas ligações no sistema público de esgotamento sanitário. O serviço ocorre no final de semana para minimizar os impactos no trânsito do Centro e da Vila Santa Terezinha.

O trabalho terá início às 7h30 com a interdição da Avenida Perimetral, no trecho entre as Ruas 11 e 12, da Vila Santa Terezinha. A interdição ocorre somente no sentido de tráfego Rua 14 – Lago Azul. Para os motoristas que seguem nesse sentido da via, será necessário desviar pela Rua 12 e utilizar a Avenida 40 e a Rua 11 para retornar ao trajeto na Avenida Perimetral. A interdição do trecho está prevista para ocorrer até o final da manhã, às 12h30.

No Centro, os trabalhos estão programados para iniciar às 13h. A nova ligação de esgoto será instalada na Rua 01, entre as Avenidas 02 e 04. Motoristas que seguem pela via devem desviar pela Avenida 02 e utilizar a Rua 03 e a Avenida 04 para retornar à Rua 01. Os trabalhos nesse trecho devem ser concluídos até o final da tarde, às 18h.

Nas vias interditadas, a concessionária pede a atenção dos motoristas às placas de sinalização. Todos os esforços serão feitos para que a finalização do serviço e a liberação do trânsito ocorram com brevidade.

Em caso de dúvidas, a BRK Ambiental presta atendimento telefônico gratuito pelo 0800 771 0001. Informações também podem ser obtidas pela página da empresa na internet: http://www.brkambiental.com.br/rio-claro.