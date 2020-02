Seresteiros animam Carnaval no Jardim Público

O Jardim Público, mais uma vez, será palco de um dos mais tradicionais eventos carnavalescos de Rio Claro. O tradicional Grêmio Seresteiro apresentará as melhores marchinhas como alternativa aos rio-clarenses para o Folia de Momo.

Tradicionalmente, o Carnaval dos ‘Anos Dourados’ recebe foliões de todas as idades e acontecerá neste domingo (16), a partir das 10h30. Não há cobrança de ingresso.

A expectativa da diretoria dos Seresteiros é de grande participação da comunidade que será animada pelos músicos do grêmio.

No repertório, estão as populares marchinhas que relembram os festejos dos anos dourados com clássicos carnavalescos, como ‘Mamãe eu quero’, ‘Alalaô’, ‘Me dá um dinheiro aí’, ‘Bandeira Branca’ e muitos outros. O evento é uma opção para quem gosta da folia e quer aproveitá-la num clima familiar.

História

Sucesso de público, os seresteiros de Rio Claro reúnem todos os domingos grande público que comparece ao Jardim Público para desfrutar da boa música interpretada em repertório semanal de, aproximadamente, 40 canções, com apresentação da notável cantora Araci Stein Bonani.

Próximo à estátua da Diana, populares se acomodam no entorno do palco dos seresteiros para ouvir música, dançar e confraternizar com velhos e novos conhecidos.

As atividades musicais iniciaram-se em 1992, utilizando o salão da Sociedade Dançante Philarmônica por alguns meses e, posteriormente, foram transferidas para espaços do Jardim Público, quando então, por anuência da Prefeitura, ocupou-se o ‘Palco dos Seresteiros’, mantendo, desde então, viva a memória das canções que ajudaram a construir a cultura musical do país.

O número de colaboradores, entre cantores, músicos, organizadores, soma 15 pessoas. Valentim Silva, Marilene Margô, Vera Lúcia Souza Santos e Valdir Duarte são outros nomes importantes ao longo desta história tão marcante, que se tornou patrimônio cultural de Rio Claro. Vale ressaltar que Agostinho Parente é o criador da Seresta.