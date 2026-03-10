Entre sexta-feira (06) e sábado (07), policiais militares da 1ª Companhia atenderam três ocorrências de violência doméstica em diferentes bairros de Rio Claro.

Na noite de sábado, uma equipe foi acionada até o Jardim Bandeirante após denúncia de que um homem teria feito ameaças de morte por telefone contra a esposa e a filha, afirmando que iria até a residência armado com uma espingarda calibre 12. No local, as vítimas relataram que o autor já havia demonstrado comportamento agressivo em outras ocasiões, inclusive realizando disparos de arma de fogo dentro da casa e circulando armado pela vizinhança. Os policiais realizaram patrulhamento em busca do suspeito e do veículo utilizado por ele, mas o indivíduo não foi localizado. O autor possui antecedentes por furto, previsto no artigo 155 do Código Penal, e por infrações à antiga Lei de Entorpecentes (Lei 6.368/76). As vítimas, imagens e demais documentos foram apresentados à Polícia Civil, que registrou a ocorrência como ameaça, com base no artigo 147 do Código Penal.

Também no sábado, durante a tarde, policiais da mesma companhia prenderam um homem por violência doméstica no bairro Saúde. A equipe foi acionada via 190 e, ao chegar ao local, a vítima informou que o filho havia chegado à residência em estado alterado, passando a proferir ameaças de morte e tentando agredi-la. O suspeito foi localizado ainda no imóvel com sinais de embriaguez e conduzido ao plantão policial. Ele foi preso em flagrante pelo crime de ameaça, conforme o artigo 147 do Código Penal, com prisão ratificada pela autoridade policial. Durante a permanência na unidade policial, o indivíduo tentou atentar contra a própria vida dentro da cela, sendo contido e encaminhado a uma unidade de saúde para atendimento médico. Após os procedimentos, permaneceu preso à disposição da Justiça.

Já na noite de sexta-feira, outra equipe da 1ª Companhia prendeu um homem por violência doméstica no bairro Vila Santo Antônio. A ocorrência teve início após denúncia de agressão recebida pelo telefone 190. No local, a vítima relatou que o ex-companheiro entrou no apartamento e passou a agredi-la com socos e empurrões, fugindo em seguida. Durante o atendimento, populares informaram a localização do suspeito nas proximidades. Ele foi abordado pelos policiais e tentou desobedecer à ordem de parada, sendo contido pela equipe. A vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde, onde atendimento médico constatou lesões na boca. O autor possui registros pelos crimes de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal, e ameaça, tipificada no artigo 147. A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, que ratificou a prisão em flagrante, mantendo o agressor preso à disposição da Justiça.