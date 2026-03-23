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De acordo com o balanço do Ceapla/Unesp, as temperaturas seguem elevadas em Rio Claro e em praticamente todo o estado de São Paulo nos próximos dias

A semana começa com pouca nebulosidade e sem previsão de chuva em praticamente todo o estado de São Paulo, segundo dados do IPMet. Em Rio Claro, o cenário segue a tendência regional, com o predomínio de sol e tempo seco, mantendo as temperaturas elevadas para o período.

Nesta segunda-feira (23), a temperatura mínima registrada no campus da Unesp foi de 22.4°C. Ao longo do dia, a amplitude térmica favorece o aquecimento rápido, com a máxima prevista atingindo os 32°C na Cidade Azul.

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Condições climáticas e monitoramento

Os dados meteorológicos são fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP em parceria com a Prefeitura Municipal de Rio Claro). O monitoramento indica que a estabilidade atmosférica deve prevalecer, dificultando a formação de nuvens carregadas que poderiam trazer alívio ao calor.

Especialistas recomendam atenção redobrada com a hidratação e a exposição solar nos horários de pico, devido à baixa probabilidade de precipitações e aos índices de radiação que acompanham o céu aberto.