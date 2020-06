O último ano de mandato do prefeito João Teixeira Junior (DEM) é atípico. Diferentemente dos anos anteriores, devido ao enfrentamento ao novo coronavírus, não foi possível a programação de eventos comemorativos para o aniversário de Rio Claro. A cidade vive uma das suas piores crises, a exemplo de muitos outros municípios brasileiros. Ainda assim, ao fazer um balanço da sua gestão, o chefe do Poder Executivo ressalta que há motivos para comemorar o avanço em alguns setores do município.

JC – Qual a avaliação do senhor, considerando o momento atual da pandemia e a crise que atinge o país, quanto à cidade de Rio Claro nestes 193 anos?

Juninho – Como todo rio-clarense, gostaríamos muito de comemorar os 193 anos de Rio Claro como nos anos anteriores, com uma festa popular pensada sempre com muito carinho para as famílias rio-clarenses. Mas, como todos sabem, neste ano, não é possível, pois temos que pensar primeiro na saúde de cada um e, conforme as orientações das autoridades sanitárias, temos que evitar aglomeração, procurando sempre o distanciamento social. Apesar da pandemia, a vida tem que continuar e a cidade não para. Vamos superar este momento. A prefeitura, desde o primeiro momento, tomou todas as medidas possíveis para que o impacto do coronavírus em Rio Claro fosse reduzido ao máximo. Ampliamos o número de leitos, providenciamos mais respiradores, compramos testes rápidos, adequamos nossas unidades de saúde para melhor atender, adotamos a quarentena e promovemos a informação para orientação da população. A colaboração de todos é importante. Juntos vamos conseguir.

JC – Quais motivos o rio-clarense tem para comemorar neste aniversário?

Juninho – Temos de celebrar a vida e relembrar o quanto já foi feito nestes últimos três anos. As dificuldades já superadas prepararam Rio Claro para um futuro melhor. Penso que neste momento o mais importante é termos a compreensão das dificuldades que esta pandemia nos trouxe e sabedoria para sermos solidários às demais pessoas. As famílias precisam se ajudar, pensando sempre que este é momento transitório. Tudo vai ficar bem.

No comando da cidade, temos tido a preocupação não só com o enfrentamento da pandemia, como também de manter a cidade em funcionamento. Novas escolas estão sendo construídas, novos ecopontos, recapeamento de ruas, o novo fórum sendo concluído e vários outros serviços e obras estão sendo providenciados.

Qual legado que sua gestão deixará para RC?

Ao longo dos quase quatro anos de gestão, o prefeito Juninho da Padaria viu sua popularidade cair junto à base na Câmara Municipal, que hoje conta com uma maioria de oposição ao seu governo. Três pedidos de abertura de comissão processante foram arquivados pelos parlamentares, entre outras situações que balançaram a sua administração, como casos de mortes de crianças nas UPAs e várias trocas no comando da Fundação Municipal de Saúde.

“As dificuldades foram muitas, o trabalho, porém, foi muito maior e assim conseguimos muitos avanços em todos os setores. O trabalho constante, sempre priorizando as pessoas que mais precisam, deu resultado. Sabemos que ainda há muito a ser feito. A comunidade, no entanto, reconhece que muito já foi feito. As novas escolas, as novas unidades de saúde, o novo Samu, o Centro de Especialidade Infantil, os espaços família, novas viaturas para segurança e saúde, Centro Dia do Idoso, Código de Proteção e Defesa dos Animais, a entrega do Museu, o fim da taxa de iluminação, água para Assistência e muito mais. Rio Claro certamente vive dias melhores. E vamos continuar trabalhando”, finaliza o prefeito. Entrevista com o prefeito está na seção de vídeos do facebook.com/jcrioclaro.