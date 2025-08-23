Pais ou responsáveis legais e estudantes maiores de 18 anos podem fazer a inscrição presencial na secretaria de uma das 5.000 escolas estaduais ou nas unidades do Poupatempo (Foto: Agência SP)

Até 14 de setembro, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) recebe as inscrições para matrículas de novos estudantes para o ano letivo de 2026. O cadastro é obrigatório para alunos que estudam em escolas particulares e em outros estados ou querem retornar às salas de aula. Quem já está na rede paulista em 2025 tem a vaga garantida e renovada automaticamente para o próximo ano.

Pais ou responsáveis legais e estudantes maiores de 18 anos podem fazer a inscrição presencial na secretaria de uma das 5.000 escolas estaduais ou nas unidades do Poupatempo. É aconselhável apresentar um documento original com foto, histórico escolar e comprovante de residência. Outra opção é o pré-cadastro online na Secretaria Escolar Digital (SED) https://sed.educacao.sp.gov.br/ em “Inscrição para rede pública” na home. É preciso preencher o formulário com nome completo e e-mail. Na sequência, o sistema dará prosseguimento à pré-inscrição na unidade mais próxima do endereço indicado.

No mesmo período, até 14 de setembro, a Seduc-SP também recebe as solicitações para intenção de transferência escolar. Ou seja, alunos que têm preferência por uma outra unidade no próximo ano podem fazer o registro na página da SED no campo “Intenção” pelo perfil do responsável ou aluno maior de 18 anos.

Os resultados das matrículas e pedidos de transferência serão divulgados no fim do semestre.

Vagas do 1º ano do Fundamental à 3ª série do Médio

A rede estadual paulista oferece vagas em classes para estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª à 3ª série do Ensino Médio. Há opção de unidades em período parcial – manhã, tarde e noite – e integral com jornada de 7 horas ou 9 horas diária. O Programa Ensino Integral (PEI) está presente em todas as regiões do Estado e está aberto a matrículas de quem está fora da rede ou quer mudar para o integral.

A Seduc-SP oferta ainda classes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para aqueles que não tiveram a oportunidade de iniciar ou concluir os ensinos Fundamental ou Médio na idade adequada. Na EJA, as aulas são presenciais, de segunda a sexta-feira, organizadas em termos em escolas regulares. Os alunos precisam ter, no mínimo, 15 anos para cursar anos finais do Ensino Fundamental, e 18 anos para o Médio.

Outra opção são as 43 unidades dos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (CEEJAs). O modelo tem carga horária flexível e adota metodologias e estratégias focadas no ensino individualizado com projetos, oficinas além dos diferentes instrumentos de avaliação como provas, trabalhos e outras atividades. Nos CEEJAs, as matrículas podem ser feitas em qualquer momento do ano para estudantes a partir de 18 anos de idade. Por Agência SP.