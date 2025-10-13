A Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro recebeu 231 inscrições para o concurso público que vai preencher cargos em diferentes áreas da rede municipal. O levantamento divulgado pela Fundação mostra que as funções com maior procura são para motorista, com 112 candidatos, e técnico em segurança do trabalho, com 44 inscritos.

Entre os cargos da área médica, o destaque em número de candidatos é o de médico plantonista pediatra, que teve 15 inscrições, seguido por médico plantonista psiquiatra, com 10 inscritos, e médico especialista auditor e médico especialista psiquiatra, ambos com 6 candidatos.

Alguns cargos registraram baixa procura — ou até ausência de interessados. Não houve inscrições para médico cirurgião geral, médico pediatra infectologista e médico proctologista. Já cargos como fonoaudiólogo, médico cardiologista e médico otorrinolaringologista tiveram 4 inscritos cada.

Outras especialidades médicas tiveram números reduzidos de candidatos, como fisiatra, geriatria, neurologia, neuropediatria, pneumologia e ultrassonografia, todas com até dois inscritos.

Também foram registradas 4 inscrições para o cargo de terapeuta ocupacional, que integra a área multiprofissional da rede de saúde municipal.

Com a homologação do concurso, os aprovados devem reforçar os serviços públicos de saúde em diferentes setores, contribuindo para a ampliação e qualificação do atendimento oferecido à população de Rio Claro.

Prova