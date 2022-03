Serviço da prefeitura de Rio Claro, o Centro Especializado em Reabilitação Princesa Victoria foi premiado no 11º Prêmio David Capistrano, realizado durante o 35º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo. Rio Claro recebeu menção honrosa com o trabalho “Acompanhamento interdisciplinar de bebês de mães infectadas com SARS-CoV-2 durante a gestação, no Núcleo de Avaliação, acompanhamento e estimulação precoce do Bebê de Risco”.

Ao todo foram inscritos 725 trabalhos, de 64 municípios, inseridos em 10 eixos temáticos. Entre estes trabalhos 15 foram premiados e outros 15 receberam menção honrosa, e houve uma premiação selecionada pelos congressistas por meio do voto popular.

A presidente da Fundação Municipal de Saúde, Giulia Puttomatti, destaca que o prêmio representa o reconhecimento ao trabalho desenvolvido em Rio Claro.

O acompanhamento ao bebê de risco, no Princesa Victoria, é realizado desde o ano 2000 e tem entre os objetivos identificar precocemente os desvios do desenvolvimento neuropsicomotor, orientar as famílias e, quando é o caso, encaminhar para atendimento especializado.

“No Princesa Victoria esses bebês são acompanhados por equipe multidisciplinar, que inclui fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, psicóloga, pedagoga e fisiatra”, detalha Juliene Antonio, responsável pelo CER.

Em 2020 o “Núcleo de Avaliação, acompanhamento e estimulação precoce do Bebê de Risco” passou a acompanhar também bebês de mães que testaram positivo para a Covid durante a gestação.

“Isso possibilita a identificação precoce de eventuais desvios do desenvolvimento”, pontua Nathália Rodrigues, chefe do setor de saúde mental do município, acrescentando que o conhecimento e identificação de mecanismos de proteção são de grande importância na implementação de medidas preventivas e intervenção precoce.