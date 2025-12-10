O ator Sasá Carvalho integra o elenco do longa-metragem Não Nasci Para Esta Cidade, segundo filme produzido na cidade de Assis (SP) em 2025. Ambientado no verão de 1999, o longa acompanha a trajetória de três jovens periféricos — João Rato, Gilvan e Alice — que enfrentam incertezas sobre o futuro ao concluir o colégio e encontram na formação de uma banda de rock um caminho para superar dificuldades. As filmagens ocorreram em Assis entre outubro e novembro. No filme, Sasá Carvalho vive Ganso, motorista e faz-tudo do Colégio Sant’Ana, vizinho dos protagonistas, contracenando com nomes de destaque do cinema nacional.

Carlos Francisco, ator que se projetou nacionalmente ao integrar o elenco de Bacurau, de Kleber Mendonça Filho, estará pela segunda vez na cidade de Assis, depois de gravar “O Filme do Medo”, de Thiago Mendonça, no mês de junho. Desta vez, irá interpretar Seu Olímpio, um pai de família que fica espiando a construção de uma piscina no quintal de seu vizinho enquanto lida com tensões sociais crescentes em sua vizinhança.

Gilda Nomacce, uma das mais brilhantes carreiras do cinema nacional, que recentemente bombou na internet ao interpretar cenas de terror durante a divulgação de um filme num telejornal do Maranhão, irá interpretar a freira Irmã Lurdes, a autoridade máxima do colégio católico onde os jovens estudam e planejam se apresentar com a banda.

Já Maurício de Barros, da série Carcereiros (Globoplay), Hebe, A Estrela do Brasil, e 7 Prisioneiros, interpreta Batata, o conservador e mal-humorado pai de João Rato, dono da piscina em construção, que tenta impedir o filho de se misturar com os jovens transgressores do punk ou do hip hop.

Completam o elenco nomes como Helena Albergaria (Lavoura Arcaica; Que Horas Ela Volta?; Ainda Estou Aqui), Carlota Joaquina (Unidade Básica; 3%; Meu Nome É Bagdá), Lucélia Machiaveli (A Marvada Carne; O Meu Pé de Laranja Lima; Beleza Fatal), além dos protagonistas Pedro Goiffman (Califórnia) como João Rato, Julia Miranda (De Volta aos 15) como Alice e Allan Vorenos como Gilvan.

O filme também valoriza talentos regionais que ganharam projeção em festivais de cinema: Kawan Matos, Thayan Martins e Silas Pinheiro (Marmita), Ricardo Bagge e Isabella Guido (Arame Farpado), Daniel Rone (Ainda Restarão Robôs nas Ruas do Interior Profundo), além de Gabriel Lujaro, Cesário de Oliveira e outros artistas da região de Assis.

Sonho realizado

Além do trabalho como ator, Sasá Carvalho integrou a equipe de Arte como contrarregra e cenotécnico. Entre suas contribuições está o desenvolvimento de um muro cênico, elemento chave da narrativa por representar simbolicamente tensões de classe e raça que atravessam os personagens.

Sasá emocionado diz que “desde os 8 anos sonhava em ser ator. Aos 34 anos conheci o Cinema pelo Kino-Olho até ser protagonista da minha própria história com o Arrimo. Nesse longa tive a oportunidade de ter contato com vários outros artistas só fortaleceu o meu sonho. Por mais que venha tempestades, vale a pena sonhar e não desistir dos sonhos”.

Cinema no interior

Não Nasci Para Esta Cidade é uma coprodução da Oeste Cinema, Maria Faz Filmes e Meu Quintal, realizada no âmbito das ações do Polo Audiovisual do Velho Oeste, parceiro do Kino-Olho, associação de cinema em que Sasá Carvalho atua na cidade de Rio Claro. As instituições já colaboraram em diversas iniciativas voltadas ao fortalecimento do audiovisual no interior paulista.

O longa conta com direção de Gabriel Di Giacomo (Comédia MTV; Quinta Categoria; Furo MTV; Marcha Cega; Memória Sufocada), roteiro de Gabriel e Fred Di Giacomo, produção executiva de Guilherme Xavier Ribeiro e Luciana Coelho, e direção de produção de Igor Rossato. O projeto foi filmado após ser selecionado para o renomado laboratório de roteiros Cine Qua Non Lab, no México.