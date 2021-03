MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O estado de São Paulo registrou 1.021 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas.

O dado supera as piores expectativas da equipe de saúde do governo paulista, que previa que o número de óbitos poderia chegar a 800. Foram registrados também 20.942 novos casos da doença.



O Brasil vive hoje o pior momento da epidemia do novo coronavírus. Só em São Paulo há 28.738 pacientes internados se tratando da doença. Destes, 16.570 estão em enfermarias e 12.168 estão em UTIs.



O salto nas UTIs foi de 40% apenas em março. No dia 8, 8.657 pacientes estavam em tratamento intensivo. Agora, são 12.168.



A taxa de ocupação de leitos de UTI era de 91,2% no estado e de 91,3% na Grande São Paulo.

De acordo com as últimas projeções internas, os leitos podem se esgotar em três dias se novas estruturas não forem abertas.



As internações de pacientes subiram em ritmo explosivo. Na semana passada, elas chegaram à média diária de 3.086 novas internações. Descontadas as altas e as mortes, havia um acréscimo de até 300 pacientes por dia nos hospitais.

O governador de São Paulo, João Doria, baixou medidas restritivas rigorosas. O isolamento social, no entanto, ainda não chegou ao ponto desejado, ficando em 47% no sábado (20) e em 51% no domingo (21).

As projeções internas do governo de SP mostram que diminuiu a velocidade de aumento da curva de internações de pacientes com Covid-19 em UTIs no estado.



No sábado (20), 238 internados se somaram ao total. No domingo (21), foram 92. Na segunda (22), 100 doentes a mais, sempre descontadas as altas e os óbitos que abrem vagas no sistema hospitalar.



O dado indica que a curva poderia estar alcançando um platô, no pior momento da epidemia até agora.

Ela, no entanto, segue subindo de forma preocupante, ainda que em velocidade mais lenta. E as UTIs seguem lotadas.

Por isso, as informações de um ritmo mais lento são tratadas com cautela.



Ainda assim é possível, segundo um técnico, que a curva comece a ser achatada e que o cenário de guerra atual ao menos não se agrave.



São Paulo já registrou até agora 2.332.043 casos confirmados de Covid-19. Do total de doentes, 68.623 morreram. E 2.025.301 se recuperaram.