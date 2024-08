Recentemente foi divulgado através do Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) o resultado obtido em 2023 do indicador de Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que é o principal indicador da qualidade da educação no país.

O município de Santa Gertrudes obteve o maior resultado no IDEB desde que este foi instaurado, em 2007, alcançando a nota 6,85, ultrapassando as cidades vizinhas de Rio Claro e Cordeirópolis. O índice é um importante condutor de política pública em prol da qualidade da educação e uma exímia ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade para a educação básica. A secretaria de Educação parabeniza todos os profissionais, educadores, funcionários, que trabalham em prol da educação básica no município. As duas escolas que tiveram as maiores notas foram: EMEF Joaquim Raphael da Rocha e EMEF Prof.: Nilva de Lourdes Rocha Oliveira, ambas com nota 7,30.

O IDEB foi criado com a premissa de reunir os resultados de dois conceitos importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações, sendo calculado através dos dados de aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação de Educação Básica, o SAEB.

Como explanado em matéria oficial, pelo Ministro da Educação Camilo Santana, o IDEB é divulgado a cada dois anos para nortear o planejamento da educação básica do país, determinando o que deve ser melhorado no ensino e garantindo que a construção dos programas e das iniciativas seja feita de forma a assegurar o atendimento das necessidades da população. Ainda no mesmo texto, há a informação de que 96% dos estados melhoraram o desempenho dos anos iniciais e 59% nos anos finais quando em comparação ao ano de 2021, incluindo o estado de São Paulo.