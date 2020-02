Sábado tem interdição de trânsito na Avenida Presidente Kennedy

Motoristas e pedestres que circularem pelas imediações do aeroclube neste sábado (8) devem ficar atentos ao trânsito. Trecho da Avenida Presidente Kennedy, entre as ruas 14 e 9, sentido centro-bairro, será interditado para realização de evento de adoção de animais, promovido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A interdição será realizada das 16 às 18 horas.