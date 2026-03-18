Iniciativa utiliza recursos parlamentares e estrutura do Cead aos sábados para realizar mutirões de catarata e pequenas cirurgias; hospital municipal será ampliado para 60 leitos.

O projeto Sabadão da Saúde consolidou-se como uma estratégia vital para reduzir o tempo de espera por procedimentos médicos em Rio Claro. Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio JC nesta quarta-feira (18), Murylo Muller César, chefe de gabinete da Fundação Municipal de Saúde, revelou que a iniciativa permite “zerar” filas específicas, como a de catarata, para todos os pacientes que ingressaram no sistema até meados de janeiro.

A viabilização do Sabadão da Saúde ocorre por meio de uma “união de forças” entre a prefeitura e parlamentares que destinam recursos específicos. “A gente tem que se aproveitar do período que os recursos chegam para tentar ajudar a população mais carente e diminuir o maior número de filas que conseguir”, afirmou Muller. Até o momento, o programa já realizou mais de 2.300 cirurgias de catarata e centenas de procedimentos de pterígio e pequenas cirurgias.

Pacientes operados de catarata passam por consulta para alta. Foto: Divulgação/PMRC

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Estratégia logística e Hospital Municipal

A escolha do sábado para as atividades do Sabadão da Saúde é estratégica para não interferir no fluxo intenso do Centro de Especialidades e Apoio Diagnóstico (Cead) durante a semana. Segundo o gestor, as salas que ficam repletas de especialistas nos dias úteis são otimizadas no final de semana com equipes terceirizadas. “O foco no sábado permite usar o salão vazio e agilizar os atendimentos sem atrapalhar a agenda comum”, explicou.

Paralelamente aos mutirões do Sabadão da Saúde, a prefeitura executa a ampliação do Hospital Público Municipal. Atualmente com 30 leitos, a unidade está em obras para atingir 60 leitos até o final do ano, incluindo a ativação de uma UTI com sete leitos e três salas de recuperação anestésica. A expansão visa acabar com a permanência de pacientes em corredores de UPAs, garantindo maior rotatividade no sistema.

Combate ao absenteísmo e atualização cadastral

Um dos maiores entraves para o sucesso do Sabadão da Saúde é o índice de absenteísmo, que chega a 20%. Murylo Muller enfatizou que muitos pacientes perdem a oportunidade por estarem com números de telefone desatualizados. “A cada cinco consultas, uma pessoa não vai e não desmarca. Pedimos para que a população desmarque se não puder ir, para que a vaga vá para quem precisa”, alertou. A atualização pode ser feita pelo telefone 0800 ou diretamente nas unidades de saúde.