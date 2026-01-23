Um roubo de motocicleta registrado em Rio Claro terminou com a prisão em flagrante de um dos envolvidos nessa quinta-feira (22), após atuação da Polícia Militar baseada em informações repassadas pela própria vítima. O crime ocorreu no período da manhã, quando um motociclista foi surpreendido por dois indivíduos e teve a moto e objetos pessoais levados mediante violência.

Após o assalto, a vítima contou com ajuda inesperada. Familiares identificaram, em um grupo de WhatsApp, um documento que lhe pertencia, o que levou a um endereço associado aos suspeitos. Com essas informações, a Polícia Militar intensificou o patrulhamento e abordou um veículo com as mesmas características indicadas.

Em uma residência apontada, os policiais localizaram a motocicleta roubada. Durante a ação, um dos envolvidos conseguiu fugir pelos telhados. No interior do imóvel, também foi encontrado um simulacro de arma de fogo. A vítima reconheceu os fatos e confirmou que sofreu lesões durante o roubo. Diante das evidências e da violência empregada, a Justiça manteve a prisão, e o caso segue em apuração.

