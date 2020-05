A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do Comando de Policiamento do Interior 9, informa que nos dias 15, 16 e 17 de maio, a a região, além do policiamento ostensivo ordinário de radio patrulhamento, Forças Táticas e BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), receberá apoio do 1º Batalhão de Polícia de Choque – ROTA (Rondas Ostensivas “Tobias de Aguiar”), a fim de maximizar a sensação de segurança da população e manter os baixos índices criminais da Região.



Destaca-se também, a ação do Policiamento Rodoviário, com as demais forças de segurança, interagindo com os sistemas Inteligentes, como por exemplo, o DETECTA. A Polícia Militar atua diuturnamente, em todos os municípios paulistas, para garantir a paz e a tranquilidade pública e bem servir a sociedade.

Desta forma o Comando do Policiamento do Interior Nove agradece o empenho de todos os policiais militares que trabalham na árdua missão de servir a população defendendo, acima de tudo, a vida e o patrimônio público/privado.

Vale ressaltar e enaltecer a colaboração e compreensão dos cidadãos neste momento de pandemia, momento em que solicitamos a todos o cumprimento das orientações sanitárias quanto ao uso de máscaras e o distanciamento entre as pessoas.