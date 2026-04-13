Foto: Divisão de comunicação social da Guarda Civil Municipal de Rio Claro

Acusado foi localizado dentro de uma academia após testemunha denunciar o crime de vandalismo e furto de envelopes

Um homem de 48 anos foi detido em flagrante pela Guarda Civil Municipal na tarde desta sexta-feira (10), no Centro de Rio Claro, sob a acusação de vandalizar um parquímetro. O indivíduo teria danificado o equipamento de estacionamento rotativo para subtrair envelopes, sendo flagrado por uma testemunha que acionou a viatura em patrulhamento preventivo.

De acordo com o relato da testemunha, o suspeito danificou a estrutura do aparelho e, logo em seguida, fugiu para o interior de uma academia localizada na Rua 07. Com base nas características fornecidas, os agentes da Guarda Civil Municipal entraram no estabelecimento e localizaram o homem.

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Procedimentos da Guarda Civil Municipal e perícia técnica

Embora nada tenha sido encontrado com o suspeito durante a revista pessoal, ele confessou aos guardas que havia de fato danificado o aparelho de parquímetro. Diante da confirmação do crime, a perícia técnica foi acionada para examinar o local do dano e coletar provas necessárias para a investigação.

Uma representante da empresa concessionária do serviço de parquímetros também compareceu ao local para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. O caso foi apresentado no plantão policial, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência. O autor foi autuado e permaneceu detido, ficando à disposição da Justiça.

A Guarda Civil Municipal de Rio Claro orienta a população a realizar denúncias pelos canais de atendimento 153 ou 0800-7711532. A identidade do denunciante é preservada.