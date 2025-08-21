Na tarde desta quinta-feira (21), a ROTA, com apoio do setor de inteligência da unidade, prendeu em Rio Claro o criminoso C.M.N., de 49 anos, condenado por tráfico internacional de drogas e que estava foragido da Justiça.

A captura ocorreu na Rua 6A, Vila Alemã. O homem havia sido condenado após ser flagrado em 2020, em uma das maiores apreensões de drogas do país.

Naquele ano, a Polícia Rodoviária Federal interceptou uma carreta que transportava entorpecentes até um galpão em Dourados (MS), onde foram encontradas cerca de 11 toneladas de maconha e presos cinco suspeitos, incluindo o agora detido.

Desde então, ele se mantinha escondido no interior paulista, usando documentos falsos para tentar despistar as autoridades.