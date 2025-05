A Arteris Intervias fará, nesta quarta-feira (28), a partir das 9h, um simulado de acidente com produto perigoso no dispositivo de retorno localizado no km 208,5 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Pirassununga, sentido interior-capital. Para garantir a segurança dos participantes e dos usuários, haverá interdição temporária da faixa direita da via principal, no sentido sul (interior-capital), além do fechamento da alça de retorno, onde a atividade será realizada.

O treinamento simulará uma colisão traseira entre uma Kombi e uma carreta-tanque carregada com etanol. O impacto provocará o rompimento do tanque, resultando no vazamento do produto perigoso, com risco potencial ao meio ambiente e à segurança de motoristas e equipes de atendimento.

A ação contará com a participação conjunta de órgãos e entidades como Corpo de Bombeiros de Pirassununga, Polícia Militar Rodoviária, Artesp, Cetesb, Defesa Civil, SAMU e Demutran, que irão atuar na aplicação dos protocolos específicos para acidentes envolvendo cargas perigosas.

“O treinamento contínuo das nossas equipes operacionais permitirá respostas mais rápidas e eficientes em situações de alta complexidade. Além de promover alinhamento com os órgãos públicos, essa preparação contribuirá para a mitigação dos impactos ambientais e a redução da gravidade das ocorrências”, explica Carolina Paschoalini, gerente de Operações da Arteris Intervias.

Durante o simulado, equipes da concessionária estarão no local para orientar os motoristas, e Painéis de Mensagem Variável (PMVs) móveis serão utilizados para alertas e informações aos usuários.