Inverno começa no Hemisfério Sul com tempo seco, baixas temperaturas e formação de nevoeiros no Sudeste, marcando a estação mais fria do ano. Foto: Ana Julia Guerreiro Galvão

O sábado (21) em Rio Claro será de sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado ao longo do dia. À noite, a nebulosidade se intensifica, mas não há previsão de chuva. A temperatura mínima registrada foi de 15 °C, em leve elevação, e a máxima prevista é de 27 °C. A umidade relativa do ar varia entre 48% e 83%.

No domingo (22), o cenário se repete, com sol entre nuvens durante o dia e céu nublado em diversos períodos, inclusive à noite, ainda sem indicativo de precipitações. As temperaturas seguem estáveis, com mínima de 15 °C e máxima de 26 °C. A umidade oscila entre 43% e 91%. As informações são do portal Climatempo.

O inverno no Hemisfério Sul começou às 23h42 dessa sexta-feira (20) e segue até 22 de setembro. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a estação é marcada por menor volume de chuvas no sudeste, centro-oeste e parte das regiões norte e nordeste, além de menor incidência de radiação solar e avanço de massas de ar frio vindas do sul do continente, que provocam queda nas temperaturas, com médias abaixo dos 22 °C no leste das regiões sul e sudeste.

Ainda conforme o Inmet, as baixas temperaturas podem provocar geadas no sul, sudeste e em Mato Grosso do Sul; queda de neve nas serras e planaltos da região sul; e episódios de friagem em Mato Grosso, Rondônia, Acre e no sul do Amazonas. As manhãs de inverno também favorecem a formação de nevoeiros e névoa úmida no sul, sudeste e centro-oeste, reduzindo a visibilidade em estradas, áreas serranas e aeroportos. A previsão para o sudeste aponta chuvas abaixo da média, com possíveis precipitações no litoral devido à passagem de frentes frias. As temperaturas devem permanecer acima da média na maior parte da região, embora não se descarte a possibilidade de quedas acentuadas em alguns dias, com geadas isoladas em áreas de maior altitude.