Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Atendimento será das 8 às 12 horas. A ação faz parte do evento ‘Passos da Esperança’, organizado por alunos de medicina do Claretiano para promover inclusão e acessibilidade

Rio Claro terá vacinação no feriado deste sábado (15) das 8 às 12 horas no evento Passos da Esperança, organizado por alunos do curso de medicina do Claretiano – Centro Universitário. Equipe da Fundação Municipal de Saúde fará o atendimento ao lado do aeroporto municipal.

As doses do calendário nacional estarão disponíveis no local e para ser vacinado é importante apresentar carteira de vacinação e documento de identidade.

Passos da Esperança é um movimento por inclusão, solidariedade e amor ao próximo. A caminhada chega a sua segunda edição com o propósito de promover a conscientização sobre acessibilidade e inclusão de crianças e adolescentes com deficiência.