Em Rio Claro, a quinta-feira (28) terá sol entre nuvens, com possibilidade de chuvas isoladas no decorrer da tarde, devido à atuação de um sistema de baixa pressão no continente, segundo o IPMet. A instabilidade deve se intensificar na sexta-feira (29), especialmente na metade norte do estado, enquanto as temperaturas permanecem estáveis.

A Estação Meteorológica da Unesp registrou mínima de 14,7°C no campus da cidade, e a máxima prevista para hoje deve ficar entre 30°C e 32°C. Os dados são fornecidos pelo Ceapla/IGCE/UNESP e pela prefeitura municipal de Rio Claro.