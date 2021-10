Rio Claro terá vacinação contra a Covid neste sábado (9), em atendimento que será realizado exclusivamente no posto da Unimed (Rua 12). Das 7h30 às 12h30 serão aplicadas primeiras, segundas e terceiras doses.

A primeira dose continua para pessoas com 12 anos ou mais. A segunda dose será para quem foi vacinado com a Pfizer até 16 de agosto, com a Coronavac até 17 de setembro ou com a Astrazeneca até 30 de julho.

As doses de reforço (terceiras doses) serão aplicadas em profissionais de saúde, idosos e pessoas com alto grau de imunossupressão. Serão vacinados os profissionais de saúde que tomaram a segunda dose de qualquer laboratório até 19 de abril. É obrigatória a apresentação de documento que comprove o vínculo empregatício e exercício da função, por exemplo, carteirinha do conselho profissional, crachá ou declaração do serviço de saúde onde atua.

Para a dose de reforço, as pessoas com 60 anos ou mais também devem ter tomado a segunda dose até 19 de abril. Já as pessoas com alto grau de imunossupressão precisam ter recebido a segunda dose até 11 de setembro. No caso das pessoas com imunossupressão de alto grau é obrigatória a apresentação de declaração médica com CID ou receituário de uso contínuo de medicamento modificador da resposta imune.

Todos que forem se vacinar devem levar RG, CPF e comprovante de residência em Rio Claro. No caso de segundas doses e doses de reforço também é necessário o comprovante de vacinação com as doses anteriores.

Rio Claro não terá vacinação contra a Covid na segunda-feira

Os postos de vacinação contra a Covid não terão atendimento nesta segunda-feira (11). O atendimento será retomado no feriado de terça-feira (12).

A Secretaria de Saúde de Rio Claro organizou o cronograma de vacinação desta semana de maneira que mais pessoas sejam atendidas. A expectativa é de que no feriado número maior de pessoas consiga comparecer ao posto de vacinação, já que não estarão trabalhando. Os horários e locais onde haverá atendimento na terça-feira (12) serão divulgados na segunda-feira, assim como as doses que serão aplicadas.