Um homem de 75 anos compareceu ao plantão policial para relatar que foi vítima de um roubo relâmpago em frente à própria residência, no Jardim Bandeirantes, em Rio Claro. Segundo seu depoimento, ele estava na calçada quando um indivíduo se aproximou rapidamente em uma bicicleta e arrancou o celular de suas mãos, fugindo em seguida. A vítima afirmou que não houve tempo para qualquer reação e que o criminoso desapareceu do local logo após o roubo. A ocorrência foi registrada como roubo, e a Polícia Civil deve investigar o caso com base nas características informadas.

Estudante tem carro furtado enquanto estava na faculdade no Jardim Claret

Na noite de quarta-feira, uma estudante procurou o plantão policial de Rio Claro para registrar o furto de seu veículo, um Fiat Argo Trekking 2019, de cor branca, ocorrido no Jardim Claret. Ela relatou que, ao deixar a faculdade onde estuda, não encontrou mais o carro no local onde havia estacionado. A vítima acredita que podem existir câmeras de segurança nas proximidades, embora não tenha certeza sobre o alcance das imagens, que poderiam auxiliar na identificação do autor ou no esclarecimento do momento exato do furto. O caso foi registrado como furto de veículo, e a Polícia Civil deve iniciar diligências com base nas informações prestadas.

Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas e resiste à abordagem no Jardim Novo

Policiais militares prenderam em flagrante um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em um ponto conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes no Jardim Novo, em Rio Claro. Durante a abordagem, foram encontrados com ele 58 pinos de cocaína e R$ 20 em dinheiro. Questionado, o suspeito confessou que estava comercializando os entorpecentes, mas optou por permanecer em silêncio durante o depoimento na delegacia. A prisão também foi marcada por resistência violenta, exigindo o uso moderado de força física por parte da equipe policial, o que resultou em lesões aparentes no indiciado. Um laudo do Instituto Médico Legal foi solicitado. Após a confirmação preliminar da substância apreendida, o suspeito foi encaminhado à carceragem local, onde permanece à disposição da Justiça.

Adolescente com mais de dez passagens é detido com cocaína e tem internação provisória solicitada

Durante patrulhamento preventivo no bairro Jardim Araucária, em Rio Claro, policiais militares flagraram dois adolescentes de 17 anos já conhecidos por envolvimento com o tráfico de drogas. Com cada um deles foram encontrados 30 pinos de cocaína, totalizando 60 unidades. Após uma varredura na área, os policiais localizaram mais 60 pinos escondidos dentro de uma caixa de leite, somando 120 unidades da substância, posteriormente confirmada como cocaína por perícia. Um dos jovens assumiu a responsabilidade por toda a droga, tentando isentar o comparsa, que possui mais de dez passagens policiais e permaneceu em silêncio durante o depoimento. Diante do histórico e da reincidência, a autoridade policial deliberou pela não liberação do suspeito e representou pela sua internação provisória, com o objetivo de preservar a ordem pública e a integridade do próprio infrator.

Homem é preso por associação ao tráfico de drogas no Centro de Rio Claro

Policiais militares cumpriram um mandado de prisão em regime aberto contra um homem acusado de associação ao tráfico de drogas, conforme o artigo 35 da Lei 11.343/06. O mandado foi expedido pela Vara do Júri, Execuções e Infância e Juventude da Comarca de Rio Claro. O suspeito foi abordado sem incidentes e, após os trâmites legais, encaminhado à carceragem local, onde permanecerá à disposição da Justiça. A esposa do detido foi informada sobre a prisão e orientada quanto aos procedimentos cabíveis.

Homem é preso por dívida alimentar no Jardim Araucária

Policiais militares prenderam um homem em cumprimento a um mandado de prisão civil expedido pela 2ª Vara da Família e Sucessões de Rio Claro. Já cientes da ordem judicial, os policiais localizaram o indivíduo, que não ofereceu resistência durante a abordagem. O mandado determina o cumprimento de 60 dias de prisão, conforme previsto na legislação civil em casos de dívida alimentar. A mãe do detido foi informada da situação. Após os trâmites legais, ele foi encaminhado à carceragem local, onde permanecerá à disposição da Justiça até a quitação ou formalização de acordo da dívida pendente.

Foragido é capturado com dois mandados de prisão por roubo em Campinas

Durante patrulhamento de rotina, policiais militares prenderam um homem procurado pela Justiça, que estava com dois mandados de prisão em aberto. O primeiro, expedido em 31 de março de 2025 pela 4ª Região Administrativa Judiciária da Comarca de Campinas, trata-se de recaptura após evasão do presídio Ataliba Nogueira, em Hortolândia. Está vinculado a um processo por roubo qualificado, conforme o artigo 157, parágrafos 1º e 2º, inciso II, do Código Penal. O segundo mandado, também expedido pela mesma comarca, refere-se a outro processo por roubo, com pena a ser cumprida em regime semiaberto. Segundo os policiais, o condenado foi localizado em via pública e não ofereceu resistência. No entanto, por precaução, foi algemado e conduzido à delegacia. Após o registro da ocorrência, foi encaminhado ao setor carcerário local, onde permanece à disposição da Justiça Pública.