Em boletim divulgado no início da tarde deste domingo (5 abril 2020) pela Secretaria Municipal de Saúde traz a informação do segundo caso confirmado de coronavirus no município de Rio Claro.





“Recebemos a confirmação de laboratório particular e imediatamente estamos repassando a informação à população”, afirma o prefeito João Teixeira Junior. No sábado (4), o governo estadual chegou a divulgar um segundo caso em Rio Claro, porém não havia registro oficial do caso em nenhum dos sistemas de controle dos números oficiais.

A paciente, uma senhora idosa, passa bem e está em observação em sua residência.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Maurício Monteiro, o município continua aguardando novos resultados de testes feitos pelo Instituto Adolfo Lutz.

“Vamos continuar divulgando números da pandemia em Rio Claro a partir de dados oficiais”, ressalta o prefeito Juninho, acrescentando que “queremos continuar contando com a colaboração de todos neste momento de grandes dificuldades para toda a população”.

Além dos dois casos confirmados, Rio Claro tem 43 casos suspeitos de coronavirus, com 14 pacientes internados, sendo seis em UTI. O município também registra dois óbitos em investigação.