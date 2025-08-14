Imagen ilustrativa

Em Rio Claro, o tempo permanece estável graças a uma massa de ar seco que atua sobre o interior de São Paulo, segundo o IPMet. A passagem de uma frente fria pelo litoral paulista aumenta a nebulosidade e pode provocar chuvas isoladas na região leste do estado, principalmente no litoral.

As temperaturas seguem em gradual elevação. No campus da Unesp, a mínima registrada nesta manhã (14) foi de 5,7 °C, enquanto a máxima prevista para hoje varia entre 25 °C e 27 °C, de acordo com dados da Estação Meteorológica (Ceapla/IGCE/UNESP e prefeitura municipal de Rio Claro).