De acordo com o IPMet, um sistema de alta pressão mantém o tempo estável no estado de São Paulo, com pouca nebulosidade e ausência de chuva. As temperaturas permanecem amenas pela manhã e sobem gradualmente ao longo da tarde.

Essas condições devem continuar até sábado (22). A partir daí, com a intensificação de um sistema de baixa pressão no continente, a tendência é de aumento da nebulosidade, com possibilidade de chuvas e trovoadas isoladas no estado.

Em Rio Claro, a temperatura mínima registrada hoje (19) no campus da Unesp foi de 12,8°, e a máxima prevista é de 29°. Os dados são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp e da prefeitura Municipal de Rio Claro.