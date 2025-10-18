A cidade de Rio Claro pode ter duas fotos expostas na COP30, que acontece em Belém no mês de novembro. As imagens estão concorrendo no concurso “Limpa Brasil 2025” e a votação acontece de forma on-line através do site do prêmio.

As imagens foram tiradas durante um mutirão que aconteceu no Dia Mundial de Limpeza, no dia 21 de setembro, em Rio Claro. Uma das fotos foi tirada por Josy Anna Defina e mostra Gui, do Projeto Guiii, Raquel Kapp, sua mãe e Yanne Cristina Defina (Foto 1932).

A outra imagem foi feita por Yanne Cristina Defina e mostra a recolha de lixo, com close em uma garrafa plástica (Foto 1825). As três mais votadas estarão na COP30.

As imagens estão entre as 50 selecionadas em todo país e 10 representando a região Sudeste.

VOTE E AJUDE!

A votação popular acontece até o dia 20/10, no site do concurso concursonacional.limpabrasil.org/regiao-sudeste.

A avaliação da curadoria será de 22 a 24/10, o resultado dia 28, a premiação no dia 11/11 e a exposição de 10 a 21 de novembro.

As imagens foram feitas durante o mutirão de limpeza realizado pela @plogging.rc.