A prefeitura de Rio Claro lançou nesta segunda-feira (7) o programa Cinema Itinerante. “O objetivo é levar cultura e entretenimento de graça aos moradores dos bairros e distritos”, observa o secretário municipal da Administração, Rogério Marcheti.

O primeiro local atendido foi o distrito de Batovi. As sessões de cinema são gratuitas e realizadas em quatro horários: 8h30, 10h30, 13h30 e 15h30. Os filmes exibidos são Encanto e Luca.

A programação do Cinema Itinerante prevê para esta terça-feira (8) sessões no Centro Rural de Ajapi; na quarta-feira (9) no Ginásio da Lagoa Seca do Cervezão; quinta-feira (10) na quadra da Avenida 10 no Jd Guanabara II; e na sexta-feira (11) no Campo de Futebol do distrito de Assistência.

O filme Encanto foi o vencedor do Oscar de Melhor Animação em 2022 e conta a história dos Madrigais, que fazem parte de uma família com poderes mágicos surpreendentes. Por isso, vivem escondidos nas montanhas da Colômbia, em um lindo lugar chamado Encanto. Na região, quase todas as crianças ganharam dons mágicos, exceto Mirabel (Stephanie Beatriz). Apesar de ser a única pessoa diferente, quando a magia corre perigo de ser exterminada, Mirabel pode ser a única salvação do grupo.

O filme Luca mostra o curioso monstro do mar chamado Luca. Ele vive pastoreando alguns peixes e vive com os pais e a avó, que não o deixam chegar perto da superfície, já que lá habitam os humanos que podem matá-los. Em um dia qualquer, Luca acha alguns objetos que vieram da superfície e acaba conhecendo Alberto, outro monstro marinho. Luca então decide ir com Alberto para superfície, onde ele percebe que ao entrar em contato com a terra fica com corpo de humano e consegue andar. Luca e Alberto combinam de ir para a vila mais próxima e conseguir uma Vespa. Eles conhecem Júlia, uma garota humana e seu pai.