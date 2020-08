Os números de Covid-19 continuam subindo em Rio Claro. Boletim divulgado na sexta-feira (31) pela Secretaria de Saúde do município confirmou mais uma morte provocada pela doença, totalizando 79 óbitos por coronavírus. A vítima mais recente é uma idosa que estava hospitalizada. Os idosos tem sido maioria entre as vítimas fatais, já que quase 75% das mortes registradas por coronavírus são de pessoas com mais de 60 anos.

Com 98 novos casos confirmados, o município soma 2.833 positivos. Dos novos casos, 15 estão hospitalizados e os demais em isolamento domiciliar. Também continua alto o número de pacientes internados por conta de Covid-19. São 92 pessoas hospitalizadas, incluindo casos suspeitos, sendo 30 em leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) e 62 em leitos particulares. Deste total, 27 pacientes estão em UTI, com 17 pessoas sendo atendidas na rede pública e 10 na rede privada.

Até o momento, em Rio Claro, 1.704 pessoas se recuperaram da Covid-19.