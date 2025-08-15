Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, a frente fria já se afasta do litoral paulista, mas a circulação de ventos ligada ao sistema de alta pressão pós-frontal mantém o sul e a faixa leste do estado com muita nebulosidade e condições para chuvas fracas e isoladas, especialmente no litoral.

Em Rio Claro, o tempo permanece estável até segunda-feira (18), com predomínio de céu claro a poucas nuvens e sem expectativa de chuva. A mínima registrada hoje (15) no campus da Unesp foi de 9,2°C, enquanto a máxima prevista deve variar entre 25°C e 27°C.

Dados fornecidos pela Estação Meteorológica Ceapla/IGCE/UNESP e prefeitura municipal de Rio Claro.