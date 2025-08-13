Imagem ilustrativa

Segundo o IPMet, o tempo segue estável no estado de São Paulo, com predomínio de sol, céu claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva. Os baixos índices de umidade, principalmente no interior paulista, refletem a atuação da massa de ar frio e seco sobre o estado.

Em Rio Claro, as temperaturas permanecem baixas do período noturno até o início da manhã, elevando-se gradativamente à tarde. No campus da Unesp, a mínima registrada hoje (13) foi de 4,1°C, enquanto a máxima prevista deve variar entre 25°C e 27°C, conforme dados da Estação Meteorológica Ceapla/IGCE/UNESP e prefeitura municipal de Rio Claro.