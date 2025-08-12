Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, uma massa de ar seco segue atuando sobre o estado de São Paulo, garantindo tempo estável com predomínio de sol, céu claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva. Em Rio Claro, as temperaturas permanecem baixas durante a noite e o início da manhã, com elevação gradual ao longo da tarde.

No campus da Unesp, a mínima registrada hoje (12) foi de 3,8°C, enquanto a máxima prevista varia entre 22°C e 24°C. Esses dados são fornecidos pela Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/UNESP, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.