Rio Claro tem 11 casos de dengue neste ano, com seis confirmações nesta semana. A Vigilância Epidemiológica de Rio Claro divulgou nesta sexta-feira (6) boletim com atualização dos dados do município. Os bairros com casos positivos são Cidade Jardim e Vila Olinda (com dois casos cada), e Vila Alemã, Arco-íris, Centro, Mãe Preta, Jardim Guanabara, Santa Elisa e Parque São Jorge.

Para orientar a população e vistoriar casas e pontos estratégicos, equipes da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro percorrem bairros da cidade.

Pequena quantidade de água é suficiente para a reprodução do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. Qualquer recipiente que possa acumular água deve ser removido e quintais e terrenos devem ser mantidos limpos e em ordem o tempo todo.