Rio Claro recebeu na quarta-feira (10) cinco respiradores que irão equipar leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) do município. Os equipamentos foram fornecidos pelo governo estadual e garantem atendimento a pacientes vítimas de coronavírus que estão em estado grave.

“Sem dúvida é um ganho muito grande, que está possibilitando ao município ampliar seus leitos de UTI”, observa o prefeito João Teixeira Junior, agradecendo o governo estadual. “O município ampliou dez leitos de UTI para atendimentos aos casos de coronavírus na Santa Casa de Rio Claro e esses respiradores são parte fundamental desta ampliação”, ressalta o prefeito Juninho. Os leitos foram contratados pela prefeitura municipal para reforçar a estrutura de atendimento aos casos de coronavírus.

“Os equipamentos chegam em momento oportuno para atender a nossa necessidade”, destaca Alfredo de Lima Junior, diretor administrativo da Santa Casa.

Esta é uma nova etapa da ampliação de leitos, já que no início do ano o município já havia ampliado em dez o número de leitos em UTI na Santa Casa. O secretário Maurício Monteiro reforça que as taxas de ocupação de leitos dependem muito do comportamento da população. “Para contermos o avanço do coronavírus é importante que a comunidade também faça sua parte e adote cuidados preventivos, principalmente o distanciamento social”, comenta Maurício.

Segundo o governo estadual o trabalho está sendo feito para garantir a assistência dos pacientes por meio de serviços públicos de saúde. “Estes respiradores são essenciais para garantir tratamento de pacientes graves de covid-19”, afirmou o secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann.